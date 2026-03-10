Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
США спочатку відхилили українську технологію проти «Шахедів» — Axios
10 березня 2026, 16:44

США спочатку відхилили українську технологію проти «Шахедів» — Axios

Дрони P1-SUN компанії SkyFall вже збили тисячі БПЛА «Шахед», і тепер Україна розглядає можливість їх експорту на Близький Схід. Дрони P1-SUN компанії SkyFall вже збили тисячі БПЛА «Шахед», і тепер Україна розглядає можливість їх експорту на Близький Схід.

Сполучені Штати минулого року відмовилися від пропозиції України передати технології для боротьби з іранськими ударними дронами. Про це повідомляє видання Axios.

За даними журналістів, близько семи місяців тому українські чиновники запропонували США перевірене в боях рішення для знищення безпілотників іранського виробництва.

Українська сторона навіть підготувала презентацію, у якій пояснила, як ця технологія може допомогти захистити американських військових та їхніх союзників під час конфліктів на Близькому Сході.

Однак адміністрація Дональда Трампа тоді відхилила цю ініціативу. За словами співрозмовників Axios серед американських чиновників, таке рішення тепер вважають однією з найбільш серйозних тактичних помилок Вашингтона з моменту початку бомбардувань Ірану 28 лютого.

Як зазначає видання, позиція США почала змінюватися лише минулого тижня, коли атаки безпілотників з боку Ірану виявилися інтенсивнішими, ніж очікувалося.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що США звернулися до України з проханням надати конкретну допомогу в захисті від БПЛА «Шахед».

Нагадаємо, раніше пролунали потужні вибухи в Дубаї та столиці Катару — Досі. Водночас Оман уперше зазнав удару в межах розширення «відплатних» атак на сусідні держави Перської затоки у відповідь на удари США та Ізраїлю по Ірану.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

