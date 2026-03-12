ЗСУ атакували вантажний поїзд з паливом в окупованій Луганській області: ешелон загорівся

Наслідки удару по вантажному поїзду з паливом на окупованій Луганщині. Фото: угруповання «ЛНР»

Вночі 12 березня безпілотники атакували окуповану Луганську область. Про це стало відомо із заяви голови угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника.



За його словами, у Довжанському районі дрони вдарили по вантажному поїзду з паливом.



«Поранення отримали машиніст та його помічник. Їх доправили до лікарні», – сказав Пасічник.



У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ підтвердили, що вночі українські війська уразили ешелон з пально-мастильними матеріалами поблизу міста Довжанськ.



Судячи з опублікованих фото, внаслідок атаки ешелон загорівся.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко