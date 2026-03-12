Війська Росії обстріляли Дружківку: виникла масштабна пожежа

11 березня російські окупанти завдали удару по місту Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



ЗС РФ влучили в адміністративну будівлю. Виникла пожежа покрівлі на площі 250 квадратних метрів.



Рятувальники локалізували вогонь. Однак через загрозу повторного обстрілу довелося призупинити гасіння.

Нагадаємо, що 11 березня російські безпілотники вдарили по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого у центрі міста пошкоджені багатоповерхівки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко