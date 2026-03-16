РФ ударила по поселку Беленькое, поврежден дом

Рано утром в понедельник, 16 марта, российские оккупанты нанесли удар по поселку Беленькое Краматорского района Донецкой области. Обошлось без раненых и жертв. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«Около 06:00 россия обстреляла Беленькое. Разрушен частный дом», — говорится в сообщении.



Информации о пострадавших пока не поступало.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»