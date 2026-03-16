РФ вдарила по селищу Біленьке, пошкоджено будинок

Рано вранці в понеділок, 16 березня, російські окупанти завдали удару по селищу Біленьке Краматорського району Донецької області. Обійшлося без поранених та жертв. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Близько 06:00 росія обстріляла Біленьке. Зруйновано приватний будинок», — йдеться у повідомленні.



Інформації про постраждалих наразі не надходило.



Раніше ми писали, що за 15 березня внаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждав один мирний житель.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»