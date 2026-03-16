Злата Дячук зі Слов’янська виборола бронзу ЧЄ з парапауерліфтингу

Фото: Управління фізкультури та спорту ДонОДА

Спортсменка зі Слов’янська Злата Дячук здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з парапауерліфтингу. Про досягнення повідомили у Слов’янській міській військово-цивільній адміністрації.



Міжнародні відкриті змагання відбулися 6–11 березня у столиці Грузії — Тбілісі. Турнір зібрав 196 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, які представляли 27 команд.



Донецьку область у складі національної збірної України представляла майстер спорту України, вихованка Донецької обласної ДЮСШ для осіб з інвалідністю Злата Дячук.

У ваговій категорії до 79 кг серед жінок українка посіла четверте місце за максимальною вагою у жимі лежачи — 94 кг у дисципліні «Best». Водночас за сумою трьох підходів у програмі «Total» спортсменка показала результат 184 кг, що принесло їй бронзову медаль чемпіонату.

Тренує спортсменку заслужений тренер України та заслужений працівник фізичної культури й спорту України Ігор Котляров. Нагадаємо, Україна бойкотувала церемонію відкриття Паралімпіади через допуск російських спортсменів.

