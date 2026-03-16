«Білі янголи» вивезли з Дружківської громади двох дітей

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» вдруге евакуювали родину з села Кіндратівка Дружківської громади Донецької області. Поліція вивезла батька із двома дітьми. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Сім'ю вже евакуювали місяць тому, але вони обхідними шляхами повернулися додому. Батько приховував двох синів 12 і 14 років, наражаючи на смертельну небезпеку. Поліцейські під вогнем обійшли все село, щоб розшукати хлопців», — йдеться у повідомленні.



Під час евакуації російський дрон вдарив за 20 метрів від екіпажу.



У Дружківській громаді, де евакуація неповнолітніх є обов'язковою, залишаються 11 дітей.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»