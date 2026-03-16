Авиаудар ВСУ уничтожил место скопления войск РФ в Покровске

Последствия авиаудара ВСУ по оккупантам в Покровске.

Силы обороны Украины нанесли авиационный удар по месту концентрации российских войск в южной части Покровска. Видео опубликовал 7 корпус ДШВ.



По данным украинских военных, противник использовал этот район как площадку для подготовки штурмовых подразделений.



Российские войска размещали личный состав и технику в юго-восточной части города, используя плотную городскую застройку в качестве укрытия.



После анализа данных аэроразведки украинские военные обнаружили очередную точку скопления противника и нанесли по ней точный авиаудар. Потери российских сил в настоящее время уточняются.







Перехваченные переговоры свидетельствуют о деморализации российских подразделений. После удара часть штурмовых групп потеряла связь и пыталась самостоятельно разбирать завалы, чтобы достать тела погибших.

По данным Генштаба ВСУ, Покровское направление остается одним из самых напряжённых на фронте. За последние сутки здесь произошло 36 из 167 боевых столкновений — более 21% всех боёв.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»