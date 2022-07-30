Удар по колонії в Оленівці: версії України та Росії

30 липня 2022, 14:00

Удар по колонії в Оленівці: версії України та Росії

По слідчому ізолятору № 120 у Оленівці Донецької області було завдано удару. Це територія окупована з 2014 року. Про удар зранку 29 липня повідомило російське міністерство оборони. За інформацією відомства, там утримувалися українські військовополонені, зокрема бійці полку «Азов». У Росії заявили, що обстріл вівся з РСЗВ HIMARS ЗСУ.

За кілька годин український Генштаб підтвердив факт артилерійського обстрілу колонії у Оленівці. Але завдано його, за даними відомства, не ЗСУ.

Вже ввечері Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови окупантів, де вони підтверджують: колонію не обстрілювали із «Хаймарсу». Вночі поряд почали працювати «Гради», а пожежа в будівлі з полоненими сталася через детонацію боєприпасів, закладених туди заздалегідь.

В українському Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки впевнені, що удар по СІЗО в Оленівці — акт тероризму, спланований заздалегідь РФ.

Версії трагедії проаналізували у цьому відео

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