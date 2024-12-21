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Харків, Запоріжжя та Херсон стали цілями російських військ — наслідки обстрілів

21 грудня 2024, 09:05

Харків, Запоріжжя та Херсон стали цілями російських військ — наслідки обстрілів

Харків, Запоріжжя та Херсон стали цілями російських військ — наслідки обстрілів

Минулої доби в Херсонській області окупанти обстріляли 42 населених пункти і Херсон, внаслідок влучень 11 осіб дістали поранення. Двоє людей загинули. Є руйнування житла та інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Пошкоджено 34 багатоповерхівки та 29 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, господарські споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі.

Російські війська за добу здійснили понад 300 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Є постраждалі та пошкодження, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Як повідомлялося, 12-річний хлопчик і троє жінок отримали поранення внаслідок атаки на Запоріжжя. У Василівському районі через російські обстріли постраждала жінка, у Пологівському — двоє чоловіків.

Окупаційна армія РФ завдала удару безпілотником і по житловому будинку в Салтівському районі Харкова. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, зокрема 12-річна дитина.

Пошкоджено фасад будівлі, квартири на перших поверхах, пожежу загашено. Роботи з ліквідації наслідків продовжуються.

За 20 грудня російські військові вбили 1 мешканця Донецької області — у Костянтинівці. Ще 8 людей в області за добу зазнали поранень.

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