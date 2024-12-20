На аеродромі під Москвою вибухнув військово-транспортний літак Ан-72

У ГУР розповіли подробиці і оприлюднили коротке відео. Фото: скриншот з відео

На аеродромі «Остаф'єво» в Московській області Російської Федерації вибухнув військово-транспортний літак Ан-72. Інцидент стався 12 грудня 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МОУ.



«На аеродромі «Остаф'єво» в Московській області стався вибух — здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, яка належить військово-морському флоту держави-агресора Росії», — йдеться у повідомленні.



У ГУР зазначили, що орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів.



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