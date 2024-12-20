Вогонь, запалений у Вифлеємі, прибув до Донецької області

Вифлеємський вогонь миру знову прибув до Донецької області.



Вогонь, запалений у Вифлеємі, привезла українська скаутська організація «Пласт», як і минулими роками.



Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін разом із головою пластунів Донеччини Євгенією Васильєвою прийняли вогонь.



Його запалюють на місці поховання та Воскресіння Ісуса Христа. Вогонь привозять літаком у спеціальному контейнері до Відня, а звідти скаутською мережею розвозять європейськими містами.



До Києва пластуни доправили вогонь «Укрзалізницею». Потім із Києва вогонь вирушив на Донеччину.