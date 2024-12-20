Лубінець зустрівся з Москальковою в Білорусі: що обговорювали

Під час зустрічі уповноваженого Верховної Ради Дмитра Лубінця та російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової у Білорусі відбулася репатріація тіл загиблих військових.
Як повідомив Лубінець, зустріч відбулася за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.
«Передали списки військовополонених, обговорили питання їх верифікації, а також списки незаконно ув'язнених цивільних», — повідомив український омбудсмен.
Крім того, сторони обмінялися посилками та листами для військовополонених.
«Передали 1500 пакунків із теплим одягом та іншими необхідними речами», — розповів Лубінець.
Представники РФ та України продовжили обговорювати шляхи повернення військовополонених та інші гуманітарні питання.
Раніше повідомлялося, що за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що окупанти розстріляли 109 українських військовополонених.