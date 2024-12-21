Російську Казань атакували дрони: пошкоджено багатоповерхові будинки та будівлі

Щонайменше 7 безпілотників ударили по Казані (Татарстан, РФ) вранці 21 грудня. Користувачі публікують відео падіння «оглушених» дронів на багатоповерхові будинки.



Достеменно відомо про пошкодження трьох багатоповерхових будинків: ЖК «Блакитне небо», ЖК «Манхеттен» та 5-поверховий будинок.



В адміністрації голови Татарстану заявили, що один із безпілотників ЗСУ намагався атакувати промислове підприємство, але не влучив.



У місті знаходиться Казанський авіаційний завод із аеродромом. Наразі вірогідно невідомо, чи є пошкодження на заводі.



Безпілотники, ймовірно, заходили з моря, по них стріляла ППО, а також їх глушили засоби РЕБ.