Удар по окупованому Донецьку: атакована будівля, яку використовувало «МДБ ДНР»

Наслідки удару по будівлі, яку «МДБ ДНР» використовувало у Донецьку. Фото: кадр із відео

20 грудня у захопленому Донецьку удар припав по будівлі, яку використовувало «МДБ ДНР» – зараз управління ФСБ РФ. Про це повідомляють «Новини Донбасу», проаналізувавши відео очевидців.



Це комплекс будівель на бульварі Шевченка, 26. До окупації міста у 2014 році там була податкова інспекція Калінінського району.



У «МДБ ДНР» на Шевченка допитували та катували затриманих перед відправленням до в'язниці «Ізоляція». «МДБ ДНР» з 2014 року за фактом керували співробітники ФСБ.



Після 2022 року ФСБ також почало активно використовувати відремонтовану штаб-квартиру на вулиці Щорса, 62 – колишню будівлю Управління СБУ. У той район неодноразово були «прильоти».

Нагадаємо, що вранці 20 грудня в Донецьку пролунали вибухи.