Загибель журналістки у Слов'янську: Суд вирішує, чи брати під варту підозрюваного військового

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру військовослужбовцю, який скоїв смертельну ДТП у Слов'янську Донецької області. Внаслідок ДТП загинули двоє людей — чоловік за кермом легкового авто та журналістка Анастасія Волкова.



«Слідство встановило, що близько 15:55 30 травня 2024 року на перехресті вулиць Банківська та Шевченка у Слов'янську сталося зіткнення мікроавтобуса під керуванням військовослужбовця та легкового автомобіля. Внаслідок зіткнення стався розворот транспортних засобів, один з яких зачепив перехожу, що йшла тротуаром. Водій легковика загинув на місці ДТП, а жінка-пішохід, яка працювала журналісткою в одному із державних ЗМІ, померла у лікарні», — йдеться у повідомленні.

В рамках досудового розслідування опитано всіх свідків аварії, проведено автотехнічну та низку інших експертиз.



Військовослужбовцю повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Журналістка Анастасія Волкова загинула 30 травня 2024 року внаслідок ДТП у Слов'янську Донецької області. Дівчина знаходилася на тротуарі, коли внаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen Transporter та ВАЗ-2106 на неї відкинуло автомобіль ВАЗ. Волкова зазнала травм, несумісних із життям. Також на місці аварії загинув чоловік похилого віку — водій ВАЗу.



За кермом мікроавтобуса Volkswagen Transporter був військовослужбовець, він залишився живим.



Державне бюро розслідувань на початку червня повідомило «Новини Донбасу», що розпочало досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.



У ДБР додали, що «жодній особі про підозру не повідомлялося і затримань не здійснювалося». Досудове розслідування продовжується.

20 серпня у ДБР повідомили, що для оголошення підозри не вистачає результатів експертизи.



31-річна Анастасія Волкова співпрацювала з «Новинами Донбасу», телеканалом FREEДОМ, «Громадським радіо». Похорон журналістки відбувся 4 червня у Слов'янську.