Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Загибель журналістки у Слов'янську: Суд вирішує, чи брати під варту підозрюваного військового

20 грудня 2024, 18:07

Загибель журналістки у Слов'янську: Суд вирішує, чи брати під варту підозрюваного військового

Загибель журналістки у Слов'янську: Суд вирішує, чи брати під варту підозрюваного військового

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру військовослужбовцю, який скоїв смертельну ДТП у Слов'янську Донецької області. Внаслідок ДТП загинули двоє людей — чоловік за кермом легкового авто та журналістка Анастасія Волкова.

«Слідство встановило, що близько 15:55 30 травня 2024 року на перехресті вулиць Банківська та Шевченка у Слов'янську сталося зіткнення мікроавтобуса під керуванням військовослужбовця та легкового автомобіля. Внаслідок зіткнення стався розворот транспортних засобів, один з яких зачепив перехожу, що йшла тротуаром. Водій легковика загинув на місці ДТП, а жінка-пішохід, яка працювала журналісткою в одному із державних ЗМІ, померла у лікарні», — йдеться у повідомленні.

В рамках досудового розслідування опитано всіх свідків аварії, проведено автотехнічну та низку інших експертиз.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Журналістка Анастасія Волкова загинула 30 травня 2024 року внаслідок ДТП у Слов'янську Донецької області. Дівчина знаходилася на тротуарі, коли внаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen Transporter та ВАЗ-2106 на неї відкинуло автомобіль ВАЗ. Волкова зазнала травм, несумісних із життям. Також на місці аварії загинув чоловік похилого віку — водій ВАЗу.

За кермом мікроавтобуса Volkswagen Transporter був військовослужбовець, він залишився живим.

Державне бюро розслідувань на початку червня повідомило «Новини Донбасу», що розпочало досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

У ДБР додали, що «жодній особі про підозру не повідомлялося і затримань не здійснювалося». Досудове розслідування продовжується.

20 серпня у ДБР повідомили, що для оголошення підозри не вистачає результатів експертизи.

31-річна Анастасія Волкова співпрацювала з «Новинами Донбасу», телеканалом FREEДОМ, «Громадським радіо». Похорон журналістки відбувся 4 червня у Слов'янську.

ТЕГИ

Місця
Слов'янськ
Люди
Анастасія Волкова
Інше
ДТП
Організації
ДБР

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:30
Головне за день: Удари по Київу, Херсону та Кривому Рогу. У Донецьку атакували ФСБ РФ
21:44
«ДНР»: За день в окупації поранено 5 людей
18:00
«ЛНР» назвала свій бюджет на 2025 рік
12:57
Війська РФ замість штурму Херсонщини обирають суїцид — АТЕШ
12:35
На Луганщині росіяни відключили мобільний зв'язок у наближених до фронту містах – ОВА
09:48
В окупованому Донецьку вранці лунали вибухи, працювала ППО
08:05
Ще одне село на Донеччині перейшло під контроль військ РФ — DeepState
07:00
У «ДНР» розповіли, хто зможе отримувати пенсію без російського паспорта
15:58
У Краматорську пролунали вибухи: повідомляють про приліт КАБів
14:48
На окупованих територіях відновлено понад 20 тисяч об`єктів: нова заява Путіна
13:55
Колаборанти на окупованих територіях просять посилити охорону
12:45
РФ планує кільцеву дорогу біля Азовського моря: план до 2030 року
10:32
Горлівка потрапила під обстріл: постраждали 8 людей
09:58
У Сіверськодонецьку росіяни масово знищують докази воєнних злочинів: в ОВА розповіли, як це відбувається
09:55
Російські окупанти грабують залишені квартири в Селидовому
09:41
Армія РФ намагається пробити собі шлях до Херсона — Forbes
09:11
Росіяни захопили ще одне село на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Ордери на «безгоспні» квартири у Маріуполі. РФ за три кілометри від Покровська
12:41
Україна не має сил, щоб повернути Крим та Донбас — Зеленський
09:11
На Луганщині окупанти визнали безперспективними ще шість шахт: їх готують до консервації – ОВА
усі новини
08:33
У Донецькій області 1 особа загинула та 6 поранені російськими обстрілами
23:30
Головне за день: Удари по Київу, Херсону та Кривому Рогу. У Донецьку атакували ФСБ РФ
23:11
Вогонь, запалений у Вифлеємі, прибув до Донецької області
22:32
Російські дрони вдарили по житлових будинках у Запоріжжі та Харкові
21:44
«ДНР»: За день в окупації поранено 5 людей
20:30
Лубінець зустрівся з Москальковою в Білорусі: що обговорювали
19:55
Російські спецслужби хочуть отримати доступ до листування росіян у WhatsApp і Skype — ЗМІ
19:37
Пушилін призначив нову заступницю окупаційного уряду. Що про неї відомо
19:20
У Слов'янську російський удар поранив трьох людей та пошкодив десятки будинків
18:36
Атака на реєстри Мін'юсту не вплине на соціальні виплати в Україні
18:07
Загибель журналістки у Слов'янську: Суд вирішує, чи брати під варту підозрюваного військового
18:00
«ЛНР» назвала свій бюджет на 2025 рік
17:40
У центрі Дружківки встановили головну новорічну ялинку
17:32
Допомагає робити молодь лояльною до Кремля: СБУ повідомила про підозру в.о. «міністра молодіжної політики ДНР»
16:46
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
16:45
США готують новий пакет військової допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів: у ЗМІ дізналися, що туди увійде
16:15
Удар по російському Рильську: подробиці
16:11
Шмигаль назвав точну дату, коли Україна перекриє російський газ
15:52
СБУ повідомила про підозру заступнику Герасимова, який наказав ударити по журналістам Reuters у Краматорську
15:33
РФ масованно атакувала Донеччину: загинула пенсіонерка, є постраждалі
усі новини
ВІДЕО
Удар по окупантах у Кураховому. Фото: кадр із відео У Кураховому йдуть важкі міські бої: десантники ЗСУ знищують переважаючі сили росіян
20 грудня, 14:19
Наслідки удару по будівлі, яку «МДБ ДНР» використовувало у Донецьку. Фото: кадр із відео Удар по окупованому Донецьку: атакована будівля, яку використовувало «МДБ ДНР»
20 грудня, 11:09
У ГУР розповіли подробиці і оприлюднили коротке відео. Фото: скриншот з відео На аеродромі під Москвою вибухнув військово-транспортний літак Ан-72
20 грудня, 10:34
У Донецьку вибухи. Фото: скріншот В окупованому Донецьку вранці лунали вибухи, працювала ППО
20 грудня, 09:48
Пожежа виникла після російського ракетного удару в Голосіївському районі Києва. Фото: КМВА Росія вдарила по Києву ракетами: є постраждалі
20 грудня, 08:40
У Краматорську пролунали вибухи: повідомляють про приліт КАБів У Краматорську пролунали вибухи: повідомляють про приліт КАБів
19 грудня, 15:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір