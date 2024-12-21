У Донецькій області 1 особа загинула та 8 поранені російськими обстрілами

За 20 грудня російські військові вбили 1 мешканця Донецької області — у Костянтинівці.



Ще 8 людей в області за добу зазнали поранень. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



Під час обстрілів поранено мешканців Покровська, Лимана, Слов'янська, Костянтинівки.

Усього з початку повномасштабної війни РФ проти України на Донеччині загинули 2905 мирних жителів. Поранено — 6531.



П'ятеро мешканців окупованої території Донеччини постраждали від обстрілів за 20 грудня, заявили в угрупуванні «ДНР».