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Пушилін призначив нову заступницю окупаційного уряду. Що про неї відомо

20 грудня 2024, 19:37

Пушилін призначив нову заступницю окупаційного уряду. Що про неї відомо

Пушилін призначив нову заступницю окупаційного уряду. Що про неї відомо

Голова окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін призначив Ольгу Макєєву «заступницею голови» так званого «уряду ДНР» – керівницею представництва «ДНР» у Москві. Про це повідомляється в інформаційних каналах угруповання сьогодні, 20 грудня.

Ольга Макєєва - колишня вчителька музики, яка завдяки російській агресії та окупації частини Донецької області змогла зробити карколомну політичну кар'єру і стала «дипломаткою».

Народилася та виросла у Донецьку. Закінчила педагогічне училище, викладала кілька років музику у донецькій школі №56, а потім вирішила стати юристкою.

У 2002 р. вона закінчила економіко-правовий факультет Донецького національного університету за спеціальністю «юриспруденція» та працювала у комерційних структурах юристкою.

Коли почалася російська агресія у 2014 році, Ольга Макєєва разом із чоловіком підтримали проросійські сили у Донецьку. Згодом Сергій Макєєв став так званим «депутатом народної ради ДНР», увійшов до фракції «Донецька республіка», а його дружина стала «заступницею голови народної ради» окупованої частини Донецької області. З 14 вересня по 19 листопада 2018 р. Макєєва виконувала обов'язки «керівниці парламенту».

Сергій Макєєв, чоловік Ольги Макєєвої, так званий «депутат народної ради ДНР»

Ось один із виступів Макєєвої на місцевому телеканалі в Донецьку (наводимо цитату без змін).

«Чергове невиконання Мінських угод свідчить про те, що офіційне керівництво Києва не налаштоване на мирне врегулювання. Для цих сил на гребені війни дуже зручно збивати літаки, Боїнг я маю на увазі, загрожувати білоруським літакам. Тобто, коли йде війна, можна все списати на війну. Це веде до хаосу, якщо не до хаосу... Я висловила б сьогодні співчуття громадянам України».

Власне, де саме ставити наголос в слові «хаос» - не єдина проблема політикині. Вона плутає міжнародне право та конституцію, важко підбирає слова під час виступів та постійно пояснює це необхідністю пам'ятати про дипломатичність.

У 2017 р. Макєєва закінчує магістерську програму «Політичний менеджмент» у Донецькій академії управління та державної служби вже в умовах захопленого університету. А потім захищає, умовно кажучи, наукову працю. Тема дослідження така: «Механізми розробки та реалізації державної політики у соціальній сфері за умов нової реальності».

Ми ознайомились із основними тезами цієї роботи. У ній багато запозичених слів, за якими втрачається зміст написаного. Проте є дуже цікавий абзац про «нову реальність» Донеччини. Претендентка на науковий ступінь докладно описує реальність, в якій опинилася окупована частина Донецької області після 2014 року під гібридним впливом Російської Федерації. Тому дозволимо собі велику цитату з дисертації.

«На сучасному етапі в умовах безперервних бойових дій на території Донецької народної республіки (далі – ДНР) з 2014 року виникає нова реальність, яка характеризується волатильністю ринку (пояснюємо: це коли ціни та доходи постійно змінюються – ред.), великим відтоком населення, старінням населення, зниження ефективності механізмів управління державою. У разі нової реальності характерними стають зростання бідності, різка диференціація між різними соціальними групами суспільства, деградація праці, маргіналізація громадян із низьким соціальним статусом. Виникаючі протиріччя формують фундаментальне питання вибору між ефективністю державного управління та політики, з одного боку, та соціальною справедливістю (відповідальності) з іншого».

Бідність, маргіналізація, старіння населення – ось такою стала окупована частина Донеччини, за визнанням ідеологіні так званої «ДНР».

Зараз Ольга Макєєва продовжує генерувати ідеї та сенси. Наприклад, вона однією з перших, на рівні з Денисом Пушиліним, стала активно використовувати нову абревіатуру щодо України – ОЧУ (російською – «оставшаяся часть Украины»).



Активно публікує в соціальних мережах старі кремлівські наративи про те, що Майдан був порушенням міжнародного права, що українська влада спалює російські книги (насправді окупанти почали знищувати українські бібліотеки в Маріуполі), що українські війська скидають на Донецьк фосфорні бомби (насправді використання запальних снарядів із боку військ РФ).

Під час візиту до окупованої Донецької області Панафриканського парламенту Ольга Макєєва була тією людиною, яка через перекладача пояснювала, що «у Декларації ООН про принципи міжнародного права закріплено, що цей принцип застосовується до „держав, які дотримуються у своїх діях принципу рівноправності та самовизначення народів ( ...) і, внаслідок цього, мають уряди, які представляють (...) весь народ, який проживає на цій території“.Відповідно, ця норма не поширюється на українських неонацистів, які захопили владу в Києві внаслідок державного перевороту, та розпочали фізичне винищення населення Донбасу, яке не підкорилося їм».

Розповсюдження цієї маніпуляції міжнародним правом Ольга Макєєва називає «експансією правди» до Африки. За відданість ідеям путінізму Ольгу Макєєву нагородили орденом «За вірність обов'язку». Це єдиний «орден», який запровадила окупаційна влада Криму. І тепер його з гордістю носить пані «дипломатка».

За діяльність на користь окупантів на Ольгу Макєєву наклали санкції Європейський Союз, Канада, Швейцарія, Японія, Велика Британія, Україна.

Інформації про кримінальні провадження щодо Ольги Макєєвої в Єдиному реєстрі судових рішень України не міститься.

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилін Ольга Макєєва
Місця
Донецьк Україна
Організації
ДНР Донецька республіка

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