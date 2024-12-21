Війська РФ вдарили по онкологічному диспансеру на Херсонщині

Троє мирних жителів Херсонської області загинуло та 13 поранено внаслідок обстрілів з боку російських окупантів 20-21 грудня.

«Зранку окупанти здійснили масований комбінований обстріл Херсона та прибережних районів зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Вибухи лунали близько години в усіх районах Херсона. Унаслідок атаки росіян 53-річний і 75-річний чоловіки загинули, ще поранень зазнали 11 мирних мешканців — семеро чоловіків віком від 42 до 86 років і чотири жінки віком від 45 до 69 років. З мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями та контузіями їх доправили до медичних закладів», — повідомили в поліції області.

В Антонівці внаслідок чергової атаки росіян з безпілотного літального апарату загинув 52-річний місцевий житель.

У Білозерці поранено 58-річну жінку, 82-річний чоловік дістав контузію та уламкове поранення потилиці.

З авіації окупант скинув 10 керованих бомб на Садове та Антонівку, дві керовані авіабомби влучили по приміщенню онкологічного диспансеру.

Ще дві бомби російські війська скинули на Новоолександрівку Бериславського району, зруйновано приміщення дитячого садка, пошкоджено школу. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.



У Херсоні внаслідок артобстрілу та скидання з безпілотника пошкоджено два службові автомобілі поліції, правоохоронці не постраждали.