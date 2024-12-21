Кадрові перестановки у дипломатичних колах України: кого звільнив та призначив президент

Президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок у дипломатичних представництвах України.



Сергія Кислицю звільнено з посади постійного представника України при ООН, а також з посад посла України в Співдружності Багамських Островів та посла України в Республіці Тринідад і Тобаго, які він обіймав за сумісництвом.



Євгенію Філіпенко звільнено з посади постійної представниці України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.



Євгена Цимбалюка, який до 2023 року обіймав посаду постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні, призначено на пост постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.



Ірину Боровець звільнили з посади голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Замість неї на посаду призначено заступника міністра закордонних справ України Мар'яна Беца.



Доктора наук, депутата Закарпатської обласної ради, українського військовослужбовця Федора Шандора призначено послом України в Угорщині.



Павла Бешта призначено послом України у Словенії.



Екскерівниця патронатної служби міністерства закордонних справ України Ольга Нікітченко призначена на посаду посла України у Литві.



У п'ятницю, 20 грудня, президент погодив понад 30 рішень щодо призначення нових українських послів, зокрема, Андрія Мельника — представником України в ООН.



«Сьогодні із нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я узгодив понад 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял (заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, експолонений Кремля, — ред.) — до Туреччини, Олена Гетьманчук — представник України в НАТО, Андрій Мельник — представник України в ООН», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.



Юлія Федів призначена послом України в Республіці Філіпини, В'ячеслав Яцюк — послом України в Республіці Руанда, а Василь Гамянін — послом України в Демократичній Республіці Конго.