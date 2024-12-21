За добу Росія скинула на будинки жителів Донеччини 13 авіабомб

За добу поліція зафіксувала в Донецькій області 3 141 російський удар. Як повідомлялося, 1 особа загинула, 8 дістали поранення.



Від обстрілу постраждали 10 населених пунктів.

На Костянтинівку окупанти скинули 5 авіабомб «ФАБ-250» — убили людину, ще одну поранили. Руйнувань зазнали 7 багатоквартирних та 6 приватних будинків, гуртожитки, СТО, магазин, медустанова, автомобілі, гаражі, газопровід, ЛЕП.

По Покровську війська РФ били з артилерії і нанесли три авіаудари «ФАБ-250». Внаслідок обстрілів поранення отримали 3 мирних мешканців, пошкоджено 1 багатоквартирний та 7 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, автомобілі, залізнична інфраструктура.

На Слов'янськ РФ скинула 2 авіабомби «ФАБ-500» — поранено 3 мирних мешканців. Руйнувань зазнали 46 приватних будинків, 12 автомобілів.



У Лимані в результаті артобстрілу поранено 1 особу.

Близько 2 години ночі окупант завдав по Костянтинівці 3 авіаудари «ФАБ-250». Пошкоджено 7 будинків.



П'ять мешканців окупованої території Донеччини постраждали від обстрілу за 20 грудня, заявили в угрупуванні «ДНР».