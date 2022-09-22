Чому поховання в Ізюмі — не фейк

22 вересня 2022, 22:46

Чому поховання в Ізюмі — не фейк

Російська сторона назвала масове поховання в Ізюмі фейком. У Кремлі вважають, що могили понад 400 людей – це провокація Києва. Те саме говорили і про Буча. У цьому відео розуміємо аргументи сторін.

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