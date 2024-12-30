На Донеччині поступово відновлюють електропостачання, Покровськ поки що без світла

Енергетики компанії «ДТЕК» з 23 по 29 грудня повністю або частково відновили електропостачання 33 населених пунктів та повернули світло до будинків майже 30 тисяч сімей Донецької та Дніпропетровської областей.



«У Донецькій області, яка залишається регіоном найбільш активних бойових дій, попри всі виклики безпеки за тиждень вдалося відновити електропостачання майже 16 тис. будинків місцевих жителів», — повідомили у пресслужбі енергохолдингу.



Крім того, у Дніпропетровській області з 23 по 29 грудня вдалося відновити світло майже для 14 тис. сімей, чиї будинки були без світла внаслідок чергових російських обстрілів.



«З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 16,4 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже в десятки разів», — зазначила генеральний директор «ДТЕК Мережі» Аліна Бондаренко.



Разом з тим Покровськ поки не входить до переліку міст, куди повернули електропостачання. У суботу, 28 грудня, місто було знеструмлене. Місцеві жителі повідомляють, що вони, як і раніше, без світла. У місті спостерігаються перебої з тепло- та водопостачанням.