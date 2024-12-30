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У Львові засудили 12 бойовиків, які перейшли на бік РФ

30 грудня 2024, 18:30

У Львові засудили 12 бойовиків, які перейшли на бік РФ

У Львові засуджено 12 бойовиків «ДНР» та «ЛНР», які воювали проти ЗСУ. Про це повідомив відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

«За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури дванадцять громадян України визнано винними у держзраді, участі в терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань», — зазначено у повідомленні Львівської обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, всіх засуджених засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Прокурори в суді довели, що 2022 року жителі Донеччини та Луганщини добровільно перейшли на бік ворога та вступили до лав так званої "народної міліції "ДНР" та "ЛНР"», — зазначено у повідомленні.

Як встановило слідство, вони обіймали різні посади у незаконних військових формуваннях та «виконували різні бойові завдання проти Збройних Сил України як безпосередньо, так і шляхом надання наказів підлеглим військовослужбовцям».

Минулого тижня Державне бюро розслідувань працювало над кримінальними провадженнями шести осіб, які перейшли на бік РФ під час окупації. Так, суди призначили покарання двом людям, завершено розслідування щодо ще чотирьох осіб, ще двом — повідомлено про підозру.

На Донеччині суд ув'язнив 11 осіб, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Восени цього року українські захисники взяли бойовиків у полон.

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