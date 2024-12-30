Сирський: Щоденні втрати російських військ — 1700 осіб

Росія зазнає рекордних втрат на фронті на Донеччині. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.



«Ворог продовжує здійснювати безперервні м'ясні штурми, зазнаючи рекордних втрат. Так, в останній тиждень, загарбники щодня втрачають близько 1 700 людей убитими та пораненими, а загалом цього року ця цифра становить уже 427 тисяч. Левова частина цих втрат — результат героїчних дій наших воїнів на Донеччині», — повідомив головком.



Він зазначив, що з командним складом опрацьовано заходи для підвищення ефективності вогневої поразки противника, надійного утримання рубежів та позицій, забезпечення безперебійного постачання боєприпасів та дронів та посилення підрозділів, які здійснюють оборону на передньому краї. Особливу увагу приділено забезпеченню медичних підрозділів, щоб вони могли ефективно евакуювати поранених.



Раніше повідомлялося, що військові РФ просунулися у населених пунктах Шевченка, Григорівка, Торецьк та Нелипівка Донецької області. Також просування противника відзначено біля Воздвиженки, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Даченського.



При цьому аналітики проєкту зазначають, що військові підрозділи армії РФ відкинуто в Кругленькому.