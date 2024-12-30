На Закарпатті перекинувся автобус: госпіталізовано 9 пасажирів

На Закарпатті перекинувся автобус, постраждали люди. Фото: ДСНС Закарпаття

Сьогодні, 30 грудня 2024 року, о 07:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району, постраждали люди. Про це повідомило ДСНС Закарпатської області.

На Закарпатті перекинувся автобус, постраждали люди. Фото: ДСНС Закарпаття

За попередніми даними, пасажирський автобус ПАЗ-3205, що прямував за маршрутом «Мукачево – Барбово», з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами.

На Закарпатті перекинувся автобус, постраждали люди. Фото: ДСНС Закарпаття

На Закарпатті перекинувся автобус, постраждали люди. Фото: ДСНС Закарпаття

«На момент аварії в салоні перебувало 25 пасажирів, з яких 9 осіб бригадами екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до Мукачівської центральної районної лікарні ім. Св. Мартина», - йдеться у заяві рятувальників.

Нагадаємо, 18 грудня 2024 року, у Кривому Розі сталася смертельна аварія з автобусом.