Окупанти обстріляли Куп'янщину: у Ківшарівці загинула жінка

У селищі Ківшарівка внаслідок російського обстрілу загинула жінка, яка йшла вулицею. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Дані особи ще встановлюються. Пошкоджений багатоквартирний будинок. На місці працюють правоохоронці», - додав Синєгубов.



На Куп'янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової.

Нагадаємо, в ніч на 30 грудня Росія атакувала територію України 43 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів.