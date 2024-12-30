За добу армія РФ вісім разів обстріляла населені пункти Донецької області: є постраждалі та руйнування

Російська армія не припиняє обстріли населених пунктів Донецької області. Фото: ОВА

Російські війська протягом минулої доби вісім разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 30 грудня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Покровську 1 особа загинула та 1 поранена, пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район. У Шандриголовому Лиманської громади пошкоджено 6 будинків. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 будинки та газопровід.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 13 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку та 2 склади.

З лінії фронту евакуйовано 137 осіб, зокрема 16 дітей, повідомив керівник ОВА.