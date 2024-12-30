У Дружківці з'явилося ще одне місце для набору питної води

Ще одне місце для набору питної води з'явилося у Дружківці Донецької області. Фото: Дружківська МВА

Напередодні Нового року організація «Благодійний фонд АЛЕКС21» спільно з компанією Global Consulting запустили автоматичну систему фільтрації та набору води у місті Дружківка Донецької області. Про це сьогодні повідомив кореспондент «Новин Донбасу».

Як кажуть волонтери з Литви, Німеччини та Швейцарії, це їхня перша фільтраційна система за проектом Water Front. З бурінням свердловини допомогла Дружківська громада. Для зручності підходу до панелі керування проклали доріжку.

«Управління самою системою просте — всього дві кнопки для пуску та зупинки води. Поруч зробили два крани: один із технічною водою, щоб люди могли використовувати її в побутових потребах. Другий кран — для наповнення великих бочок, для питної води», – розповіла Ліза Олегов, керівник АЛЕКС 21.

Зазначається, що обладнання працює в автоматичному режимі, має багаторівневу систему фільтрації, а також дозволяє качати зі свердловини по 1000 літрів води на годину.

Виготовила установку компанія Wise Water, а профінансували цей пілотний проект донори з Enfold/ECAS.

Подібну систему команда АЛЕКС 21 вже встановлювала у місцевому ЦНАПі. А люди, які живуть неподалік, встигли оцінити зручність та якість води. На їхню думку, вода, що пройшла фільтрацію зі свердловини, не залишає осаду, має приємний смак.

Перша точка набору води розташована за адресою: вулиця Короленка, 1, друга — по вулиці Машинобудівників, 64.