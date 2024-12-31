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БПЛА атакували нафтобазу в Смоленській області: у Ярцевому спалахнула пожежа

31 грудня 2024, 06:00

БПЛА атакували нафтобазу в Смоленській області: у Ярцевому спалахнула пожежа

БПЛА атакували нафтобазу в Смоленській області. Фото: кадр із відео БПЛА атакували нафтобазу в Смоленській області. Фото: кадр із відео

Сьогодні вночі, 31 грудня 2024 року, у Смоленській області загорілася нафтобаза після атаки безпілотників. Про це повідомив російський телеграм-канал ASTRA.

Місцеві жителі повідомляють, що атаковано нафтобазу в Ярцевому. Голова району підтверджує інформацію про атаку на «об'єкт паливно-енергетичного комплексу».

Губернатор Смоленської області Василь Анохін та місцеве МНС підтвердили інформацію про атаку, додавши, що «уламки» одного з безпілотних літальних апаратів упали на території нафтобази.

«Унаслідок "падіння уламків" стався розлив палива і почалося загоряння паливно-мастильних матеріалів. Наразі рятувальні служби здійснюють локалізацію наслідків. Загрози житловим об'єктам немає», - заявив Анохін.

МНС Смоленської області також відзвітувало, що ППО Міноборони РФ «придушила атаку» українських БПЛА.

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