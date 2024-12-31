БПЛА атакували нафтобазу в Смоленській області: у Ярцевому спалахнула пожежа

БПЛА атакували нафтобазу в Смоленській області. Фото: кадр із відео

Сьогодні вночі, 31 грудня 2024 року, у Смоленській області загорілася нафтобаза після атаки безпілотників. Про це повідомив російський телеграм-канал ASTRA.



Місцеві жителі повідомляють, що атаковано нафтобазу в Ярцевому. Голова району підтверджує інформацію про атаку на «об'єкт паливно-енергетичного комплексу».



Губернатор Смоленської області Василь Анохін та місцеве МНС підтвердили інформацію про атаку, додавши, що «уламки» одного з безпілотних літальних апаратів упали на території нафтобази.



«Унаслідок "падіння уламків" стався розлив палива і почалося загоряння паливно-мастильних матеріалів. Наразі рятувальні служби здійснюють локалізацію наслідків. Загрози житловим об'єктам немає», - заявив Анохін.



МНС Смоленської області також відзвітувало, що ППО Міноборони РФ «придушила атаку» українських БПЛА.