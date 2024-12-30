Українці вітають мешканців окупованих міст із Новим роком: як стати частиною флешмобу

Українці влаштували масштабний флешмоб у соціальних мережах. Жителів окупованих та вільних територій країни закликають обмінюватися фотолистівками до новорічних свят.

Так, мешканці підконтрольних Україні міст надсилають вітання українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Ініціаторами акції стали учасники гурту МУР, створивши відеозвернення зі словами подяки тим, хто в умовах окупації зберігає вірність Україні.

«Люди на ТОТ від Криму до Луганська переводять стрілки свого годинника на годину тому, щоб святкувати усією країною — святкувати за українським часом. Тому що настане час України час», — йдеться у дописі гурту МУР.

Рух опору «Жовта Стрічка» також підтримав флешмоб. Жителі окупації, які хочуть відповісти, також можуть надсилати свої фото до чат-боту «Жовтої стрічки».