В окупованому Мелітополі підірвали машину російського військового

Машину російського окупанта підірвали у Мелітополі

У захопленому росіянами Мелітополі пролунав вибух 28 грудня. Вибухнуло авто, яке належало російському командиру. Про це повідомив телеграм-канал «Бердянськ Сьогодні».

«Вчора в Мелітополі підірвано машину окупантів. Підірваний автомобіль належав командиру російських військ», — йдеться у повідомленні.

За даними каналу, російський командир привласнив авто для особистих потреб.

«Машина була знищена внаслідок вибуху, ймовірно, влаштованого місцевим підпіллям», — додає канал.

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Наразі місто використовується загарбниками для власних потреб. У Мелітополі збудовано багато баз та військових об'єктів.