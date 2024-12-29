Головне за день: У Луганську викрали сербського волонтера. У Мелітополі підірвали авто російського військового

Політика



Президент України Володимир Зеленський заявив , що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо діє на користь Росії в газовій суперечці між РФ та Україною.



Суспільство



В окупованому Луганську невідомі викрали волонтера — громадянина Сербії, 39-річного Драгомира Топаловича. Востаннє він виходив на зв'язок із родичами, але розмовляв з ними з підвалу і просив допомоги у звільненні, заявляючи, що його насильно утримують і хочуть відправити на війну. Він приїхав до Росії цього року і часто бував у окупованому Луганську.



У захопленому Мелітополі вибухнуло авто, яке належало російському командиру. За даними телеграм-каналу "Бердянськ Сейчас", російський командир привласнив авто для особистих потреб.



Бойові дії



За даними моніторингового ресурсу DeepState, військові РФ просунулися в населених пунктах Шевченка, Григорівка, Торецьк і Нелипівка Донецької області. Також просування противника відзначено біля Воздвиженки, Новоєлизаветівки, Нововасильівки та Даченського.



У російському місті Сальськ під час атаки БПЛА пошкоджено споруди на території локомотивного депо.



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей у Горлівці та Червоному.