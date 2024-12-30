За добу в окупованій Горлівці від обстрілу постраждали 4 особи

П'ять мешканців окупованої Донеччини постраждали від обстрілу за неділю, 29 грудня. Про це заявили в угрупуванні «ДНР». Там стверджують, що поранення всіх п'ятьох — середнього ступеня важкості.



У Микитівському районі Горлівки поранено двох чоловіків. У Центрально-Міському районі Горлівки жінка та чоловік постраждали під час атаки безпілотника.



У селищі Сонцовка (колишнє Червоне) поранено чоловіка.



Є пошкодження цивільної інфраструктури, серед яких пожежна автоцистерна, легкові автомобілі та складські приміщення.

Минулої доби, 29 грудня російські війська вбили одного і поранили двох жителів Донецької області.