Проктологічний огляд - це діагностична процедура, яка проводиться для виявлення захворювань прямої та товстої кишки, періанальної області, анального каналу та нижнього відділу ШКТ. Проктологічний огляд проводить проктолог – лікар, який займається діагностикою та лікуванням колоректальних захворювань.

Показання до консультації проктолога

Показанням до консультації проктолога є біль в анусі. Інші показання до прийому у проктолога можуть включати:



- дискомфорт в області заднього проходу (наприклад, свербіж, печіння або відчуття стороннього тіла);

- Виділення, кровотечі, подразнення шкіри навколо анусу;

- тривалу діарею чи хронічний запор;

- Почуття неповного спорожнення кишківника;

- Поява крові у випорожненнях.



Також симптомами захворювань заднього проходу можуть бути нетримання калу та газів, спазми або біль у животі. При виникненні рекомендується звернутися до медичної клініки для консультації проктолога.

Чи потрібна підготовка до огляду проктолога?

Перед проктологічним оглядом потрібна підготовка. Підготовка полягає у дотриманні спеціальної дієти, обмеження деяких продуктів та очищення кишківника перед прийомом.

Способи очищення кишківника перед прийомом у лікаря-проктолога

Вибирати спосіб очищення кишечника перед проктологічним оглядом краще за рекомендацією лікаря. Пріоритетним методом очищення кишківника перед прийомом у проктолога є клізма.

Способи очищення кишечника за допомогою клізм

Спосіб

підготовки Що

використовувати Інструкція Примітки Ректальні

мікроклізми «Енема-Селла»

(120 мл),

«Нормафілінг»

(140 мл) або

«Нормакол»

(130 мл) Одна клізма ввечері напередодні огляду та

одна - за три години до прийому. Щоб

швидко очистити кишківник перед терміновим

оглядом проктолога проводиться одна

клізму за дві-три години до прийому. Застосовується

тільки

ректально. Очисна

клізму Кружка Есмарха

тепла вода (37-

38°С) Одна-дві клізми ввечері напередодні

огляду (з 20:00 до 21:00) та одна – вранці,

за три години перед оглядом. Клізми

виконуються

до отримання

чистої води

без домішок.

Очистити кишківник від калу без клізми можна за допомогою пероральних

препаратів. Схеми прийому представлені у таблиці.

Способи очищення кишківника за допомогою пероральних препаратів

Спосіб Що

використовувати Інструкція Примітки Пероральний

препарат

«Ізиклін» Одна

упаковка

«Ізиклін»

(два

флакона),

мірний

склянка,

питна

вода Двоетапна схема: увечері напередодні

прийому (з 19:00 до 20:00) та вранці (з 6:00

до 7:00) випити по 500 мл розчину

препарату (по 100 мл кожні 10 хвилин).

Потім у проміжок з 20:00 до 21:00 та з

7:00 до 8:00 випити по одному літру

води.



Одноетапна схема: увечері напередодні

прийому з 18:00 до 19:00 та з 20:00 до

21:00 випити по 500 мл розчину

препарату (по 100 мл кожні 10 хвилин).

Потім за одну годину у проміжки з 20.00

до 21.00 та з 21:00 до 22:00 випити по

одному літру води. Необхідно завершити

прийом рідини

мінімум за одну годину

до візиту до лікаря. Для

поліпшення смаку в

розчин можна

додати лимонний

сік.



При застосуванні одноетапної схеми:

завершити не пізніше

22:00. Пероральний

препарат

«Фортранс»

або

«Діагнол» Один пакет препарату, питна

вода Один пакет препарату розчинити в одному літрі води. Приймати по одній склянці (250 мл) кожні 15

хвилин. Рекомендується

проводити з 18:00 до

19:00 напередодні прийому.

Якої дієти дотримуватися перед проктологом?

Перед візитом до проктолога важливо дотримуватися дієти. Перед походом до проктолога не можна їсти сирі фрукти та овочі, кисломолочні продукти, здобу, алкоголь, пити газовані напої. Перед оглядом у проктолога можна їсти супи, каші, кисіль, фільтрований бульйон та освітлені соки без м'якоті (крім соків фіолетового та червоного кольору), пити негазовану воду.



Рекомендується завершити їжу не пізніше 18:00. Після 18:00, незалежно від вибраного способу підготовки, можна пити підсолоджений чай, узвар або воду з медом.

Етапи проктологічного дослідження в «ОН Клінік»

Проктологічне дослідження «ОН Клінік» починається з первинного огляду у проктолога.



Етапи проктологічного дослідження:

1. Збір анамнезу, уточнення симптомів та харчування.

2. Візуальний огляд зовнішньої частини ануса.

3. Пальцеве ректальне дослідження для виявлення аномалій у прямій кишці.

4. Призначення ендоскопічного обстеження прямої кишки – колоноскопії, аноскопії, ректоскопії (за потреби).

5. Проведення додаткових аналізів (наприклад, аналізу крові та калу).

6. При необхідності – направлення до інших фахівців (наприклад, до гастроентеролога).

Після діагностики проктолог призначає лікування. Для контролю та корекції терапії лікар може запропонувати повторну консультацію в офлайн- або онлайн-форматі.