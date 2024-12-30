Проктологічний огляд - це діагностична процедура, яка проводиться для виявлення захворювань прямої та товстої кишки, періанальної області, анального каналу та нижнього відділу ШКТ. Проктологічний огляд проводить проктолог – лікар, який займається діагностикою та лікуванням колоректальних захворювань.
Показанням до консультації проктолога є біль в анусі. Інші показання до прийому у проктолога можуть включати:
- дискомфорт в області заднього проходу (наприклад, свербіж, печіння або відчуття стороннього тіла);
- Виділення, кровотечі, подразнення шкіри навколо анусу;
- тривалу діарею чи хронічний запор;
- Почуття неповного спорожнення кишківника;
- Поява крові у випорожненнях.
Також симптомами захворювань заднього проходу можуть бути нетримання калу та газів, спазми або біль у животі. При виникненні рекомендується звернутися до медичної клініки для консультації проктолога.
Перед проктологічним оглядом потрібна підготовка. Підготовка полягає у дотриманні спеціальної дієти, обмеження деяких продуктів та очищення кишківника перед прийомом.
Вибирати спосіб очищення кишечника перед проктологічним оглядом краще за рекомендацією лікаря. Пріоритетним методом очищення кишківника перед прийомом у проктолога є клізма.
|Спосіб
підготовки
|Що
використовувати
|Інструкція
|Примітки
|Ректальні
мікроклізми
|«Енема-Селла»
(120 мл),
«Нормафілінг»
(140 мл) або
«Нормакол»
(130 мл)
|Одна клізма ввечері напередодні огляду та
одна - за три години до прийому. Щоб
швидко очистити кишківник перед терміновим
оглядом проктолога проводиться одна
клізму за дві-три години до прийому.
|Застосовується
тільки
ректально.
|Очисна
клізму
|Кружка Есмарха
тепла вода (37-
38°С)
|Одна-дві клізми ввечері напередодні
огляду (з 20:00 до 21:00) та одна – вранці,
за три години перед оглядом.
|Клізми
виконуються
до отримання
чистої води
без домішок.
Очистити кишківник від калу без клізми можна за допомогою пероральних
препаратів. Схеми прийому представлені у таблиці.
|Спосіб
|Що
використовувати
|Інструкція
|Примітки
|Пероральний
препарат
«Ізиклін»
|Одна
упаковка
«Ізиклін»
(два
флакона),
мірний
склянка,
питна
вода
|Двоетапна схема: увечері напередодні
прийому (з 19:00 до 20:00) та вранці (з 6:00
до 7:00) випити по 500 мл розчину
препарату (по 100 мл кожні 10 хвилин).
Потім у проміжок з 20:00 до 21:00 та з
7:00 до 8:00 випити по одному літру
води.
Одноетапна схема: увечері напередодні
прийому з 18:00 до 19:00 та з 20:00 до
21:00 випити по 500 мл розчину
препарату (по 100 мл кожні 10 хвилин).
Потім за одну годину у проміжки з 20.00
до 21.00 та з 21:00 до 22:00 випити по
одному літру води.
|Необхідно завершити
прийом рідини
мінімум за одну годину
до візиту до лікаря. Для
поліпшення смаку в
розчин можна
додати лимонний
сік.
При застосуванні одноетапної схеми:
завершити не пізніше
22:00.
|Пероральний
препарат
«Фортранс»
або
«Діагнол»
|Один пакет препарату, питна
вода
|Один пакет препарату розчинити в одному літрі води. Приймати по одній склянці (250 мл) кожні 15
хвилин.
|Рекомендується
проводити з 18:00 до
19:00 напередодні прийому.
Перед візитом до проктолога важливо дотримуватися дієти. Перед походом до проктолога не можна їсти сирі фрукти та овочі, кисломолочні продукти, здобу, алкоголь, пити газовані напої. Перед оглядом у проктолога можна їсти супи, каші, кисіль, фільтрований бульйон та освітлені соки без м'якоті (крім соків фіолетового та червоного кольору), пити негазовану воду.
Рекомендується завершити їжу не пізніше 18:00. Після 18:00, незалежно від вибраного способу підготовки, можна пити підсолоджений чай, узвар або воду з медом.
Проктологічне дослідження «ОН Клінік» починається з первинного огляду у проктолога.
Етапи проктологічного дослідження:
1. Збір анамнезу, уточнення симптомів та харчування.
2. Візуальний огляд зовнішньої частини ануса.
3. Пальцеве ректальне дослідження для виявлення аномалій у прямій кишці.
4. Призначення ендоскопічного обстеження прямої кишки – колоноскопії, аноскопії, ректоскопії (за потреби).
5. Проведення додаткових аналізів (наприклад, аналізу крові та калу).
6. При необхідності – направлення до інших фахівців (наприклад, до гастроентеролога).
Після діагностики проктолог призначає лікування. Для контролю та корекції терапії лікар може запропонувати повторну консультацію в офлайн- або онлайн-форматі.