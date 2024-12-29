Російський дрон, що застряг в українському дереві, потрапив на відео

У Повітряних силах ЗСУ звітували про збиті повітряні цілі Росії. Ілюстративне фото

У ніч проти 29 грудня російські окупанти запустили по Україні шість ракет С-300/С-400 і 10 дронів. ППО збила майже всі російські безпілотники. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч проти 29 грудня противник здійснив пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області по Курській та Сумській областях», — йдеться в повідомленні.

Також окупанти атакували 10 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів із тимчасово окупованого Криму.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 9 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

«Всі – у небі над Миколаївською областю», — додали військові.

Тим часом у соцмережах з'явилося відео російського безпілотника «Гербера», який застряг на дереві десь на теренах України.

«[Це] приклад одного з десятків дронів, які позначаються у ПС ЗСУ як "локаційно втрачені"», — з іронією пишуть у коментарі.