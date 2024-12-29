Російські війська просунулися у Шевченко та Торецьку Донецької області — DeepState

На карті DeepState зазначено просування російських військ

Військові РФ просунулися в населених пунктах Шевченко, Григорівка, Торецьк і Нелипівка Донецької області. Також просування противника відзначено біля Воздвиженки, Новоєлизаветівки, Нововасильовки та Даченського.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс DeepState.

При цьому аналітики проекту зазначають, що військові підрозділи армії РФ відкинуто в Кругленькому.

Раніше повідомлялося, що втрати Російської Федерації з початку повномасштабної війни становлять 785 930 військових. Тільки за минулу добу з 28 на 29 грудня російська армія втратила на фронті 1730 солдатів.