Україна та Росія провели обмін полоненими: подробиці

Українська та російська сторони провели обмін полоненими.



Переговори про обмін йшли за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.



Міністерство оборони Росії заявило, що 150 російських військовослужбовців вивезено на територію Білорусі. Вони можуть зв'язатися з родичами.



Президент України Володимир Зеленський повідомив про нове визволення українців із російського полону.

Додому повернулися 189 осіб, серед яких військові — захисники «Азовсталі», Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїний та інших дільниць фронту.



Це солдати, сержанти, офіцери, нацгвардійці, прикордонники, бійці тероборони, військовослужбовці ВМС та ЗСУ, а також двоє цивільних, захоплених у Маріуполі.

«Ми працюємо, щоб звільнити кожного та кожну. Це наша мета», — наголосив Зеленський, висловивши подяку команді, яка займається поверненням полонених, та партнерам, зокрема ОАЕ, за допомогу.