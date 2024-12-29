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Невідомі викрали в окупованому Луганську сербського волонтера

29 грудня 2024, 12:18

Невідомі викрали в окупованому Луганську сербського волонтера

Сербського волонтера Драгомира Топаловича викрали в окупованому Луганську. Фото: соцмережі Сербського волонтера Драгомира Топаловича викрали в окупованому Луганську. Фото: соцмережі

В окупованому Луганську невідомі викрали волонтера — громадянина Сербії. Про це повідомило видання ASTRA.

Йдеться про 39-річного волонтера Драгомира Топаловича. Він приїхав до Росії цього року і часто бував в окупованому Луганську, займався волонтерською діяльністю, написав телеграм-канал «Таємниці Луганської Республіки»

Зазначається, що в середині грудня Топалович виходив на зв'язок із родичами із Сербії, але говорив з ними з підвалу і просив допомоги у звільненні, заявляючи, що його насильно утримують і хочуть відправити на війну.

Відомо, що Топалович тривалий час страждає на гепатит.

Згодом телеграм-канал «Таємниці Луганської Республіки» видалив новину про його викрадення.

На новину звернув увагу Z-канал «Шекспір»: «Що, хлопці, чергові "пузiки", так? Такі, як у випадку з моїм товаришем Расселом Бентлі (позивний "Техас"), якого просто взяли та вбили. Це набагато гірше хохлів, хлопці. Тому, що мразей відмазують привселюдно, при всьому народі. Отже, рано чи пізно, все це виявиться в тилу. Ще раз: мексиканські картелі з'явилися саме так».

Нагадаємо, раніше у Слідчому комітеті РФ повідомили про завершення попереднього розслідування кримінальної справи про вбивство «військора» з громадянствами США та Росії Рассела Бентлі. Чотирьох російських військових звинуватили у жорстокому насильстві, а також у спробі приховати сліди вбивства.

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