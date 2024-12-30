На окупованій частині Донеччини заборгованість перед шахтарями складає три місяці

До трьох місяців зросла заборгованість із зарплати перед шахтарями на окупованій частині Донецької області. Ілюстративне фото

Заборгованість із зарплати перед шахтарями на окупованій частині Донецької області досягла трьох місяців. Про це повідомили у «Мінугля ДНР».

У повідомленні наголошується, що заборгованість мають намір погасити до Нового року.

Йдеться про заборгованість за вересень, жовтень та листопад 2024 року. Також шахтарям здійснили виплату за грудень.

Як заявили в «Мінугля ДНР», кошти на ці цілі вже надійшли на особові рахунки підприємств.

Там зазначили, що сьогодні гроші почали надходити на банківські картки гірників. Працівникам, які не оформили банківську картку, також кошти мають бути сплачені до Нового року.

Ситуації із заборгованістю шахтарям із зарплати у кілька місяців на території окупованої Донецької області трапляються регулярно.

«Новини Донбасу» раніше вже повідомляли, що угруповання «ДНР» виплачує зарплату шахтарям у найкращому разі раз на півроку. Восени так званий віце-прем'єр псевдореспубліки Андрій Чортков писав: кошти на погашення заборгованості за травень, червень, липень та вересень нібито виділено. Він запевнив, що найважливіший етап пройдено, залишилося зовсім небагато і шахтарям віддадуть борги: «Думаю, до середини жовтня гірники отримають довгоочікувану зарплатню».

Історія із невиплатою зарплат гірникам на окупованій частині Донецької області триває вже не перший рік.