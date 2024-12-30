Передумов для завершення війни немає — Пєсков

Дмитро Пєсков. Фото: Вікіпедія

Передумов для завершення війни в Україні чи будь-якої її фази зараз немає. Про це заявив прокремлівському агентству РІА Новості прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, у Володимира Путіна не заплановано міжнародних контактів на 30 грудня.

Минулими вихідними український журналіст Дмитро Гордон заявив, що 30 грудня нібито має відбутися «історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни». Якісь деталі він відмовився уточнити.

«Я благаю Бога, щоб це все не зірвалося. 90-95% даю на те, що все відбудеться», — додав Гордон. Він зазначив, що останніми днями «дуже мало дронів літає над Україною і зовсім немає ракет».

Водночас у МЗС Росії пояснили політ російського спецборту до США. Йдеться про літак Іл-96-300 з льотного загону «Росія», який обслуговує перших осіб країни і який здійснив переліт до США: 26 грудня він вилетів з Петербурга до Нью-Йорка, звідти до Вашингтона, потім знову до Нью-Йорка. Після цього 28 грудня повернувся до Москви, свідчать дані сервісу FlightRadar24.

У МЗС РФ політ спецборту в США пояснили ротацією дипломатів, про це заявила представник відомства Марія Захарова.