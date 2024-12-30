У МЗС Словаччини прокоментували звинувачення Зеленського на адресу Фіцо

Міністерство закордонних справ Словаччини заявило, що Україні «слід утримуватися від створення нових ворогів». Так у відомстві відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про те, що прем'єр країни Роберт Фіцо, погрожуючи припинити постачання електроенергії в Україну, відкрив «другий енергетичний фронт».

«Ми рішуче відкидаємо будь-які безпідставні заяви про відкриття "другого енергетичного фронту", про яку спекулює президент України Володимир Зеленський, а також сфабриковані звинувачення у будь-якому союзі з Володимиром Путіним», — заявили у словацькому зовнішньополітичному відомстві.

МЗС Словаччини заявило, що продовжує надавати гуманітарну допомогу постраждалим в Україні. Також там зазначили, що «транзит російського газу через Україну приносить їй значні прибутки для підтримки економіки».

«Ми чудово розуміємо, що українці зазнають тривалого військового конфлікту, але саме тому їм не варто створювати нових ворогів і фантазувати про появу якогось другого фронту», – заявили там, додавши, що Словаччина насамперед захищатиме інтереси власного народу.

Нагадаємо, 27 грудня Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією.

Наступного дня Зеленський відповів на погрози, заявивши, що Фіцо, ймовірно, отримав доручення від Володимира Путіна «відкрити другий енергетичний фронт» проти України.