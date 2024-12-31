У Росії підрахували нестачу робочої сили через війну — ISW

За наявними даними, Росія відчуває брак робочої сили в 1,5 мільйона осіб. Про це у своєму звіті пише американський Інститут вивчення війни (ISW).



Зазначається, що 30 грудня Володимир Путін підписав указ, згідно з яким мігранти, які в'їхали в Росію нелегально, повинні подати заяву на отримання легального статусу або покинути Росію до 30 квітня 2025 року.



«Мігранти можуть отримати легальний статус, пройшовши низку медичних обстежень, склавши іспит з російської мови, історії та права, виплативши всі борги або підписавши контракт на військову службу з Міністерством оборони РФ», - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, днем раніше втрати російських загарбників склали 2010 осіб, досягнувши загальної кількості в 787 940 військовослужбовців РФ.