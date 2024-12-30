Донецького бойовика, який поскаржився на російське командування у ЗМІ, намагалися вбити

Видання ASTRA заявило про замах героя свого матеріалу. Він живе в окупованому Донецьку і нещодавно розповів пресі про незаконну мобілізацію та шахрайство з боку російського командування.



Як розповіла дружина Олександра Барлета, Надія до будинку його батьків у Ленінському районі Донецька за адресою Поетична, 35 під'їхав автомобіль без розпізнавальних знаків. У ньому було шість співробітників комендатури. У цей час Олександр із батьком мив машину. Надія стверджує, що співробітники без попередження відкрили стрілянину, поранивши Барлета та його батька, який намагався захистити сина. Герой матеріалу ASTRA зміг сісти в машину та поїхати, але по ньому відкрили вогонь у дорозі.



Зараз Олександр Барлет перебуває в реанімації у важкому стані: йому видалили жовчний міхур, сильно пошкоджено дванадцятипалу кишку, через що він буде змушений харчуватися через спеціальні засоби. Також поранено легеню та печінку. Батько постраждалого (також Олександр Барлет) отримав дотичні поранення рук та ніг.

За словами Надії, у поліції заявили, що порушили справу проти її чоловіка, звинувачуючи його в нападі з ножем, а його батька — у побитті співробітників битої. Дружина стверджує, що це брехня.



Раніше Барлет розповідав виданню, що його викрали і помістили до підвалу шостої комендатури Донецька (вул. Івана Ткаченка, 138). Після втечі до його родичів прийшли люди у формі, а невідомі у його військовій частині отримували за нього зарплатню.



Комендатура окупантів на вулиці Івана Ткаченка, 138 стала одним із місць тортур та утримання російських військових та мобілізованих мешканців окупації.