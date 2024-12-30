Правозахисниця Ольга Решетилова стала військовим омбудсменом

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України із захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.



«Ольга — відома, досвідчена та ефективна правозахисниця. Вже багато зробила для розвитку наших державних інституцій, підтримки українців», — сказав Зеленський.



Президент зазначив, що українські військові мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав і має відбутися «реальна модернізація управління людьми у Силах оборони України».



Видання NV наводить коротку біографію Решетилової.



Вона журналістка, правозахисниця, координатор Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ).



Була редактором відділу регіональної мережі у соціально-політичній газеті «День» та спеціальним кореспондентом російського ліберального ЗМІ Grani.Ru в Україні.



Також працювала менеджером проєктів Української Гельсінської спілки з прав людини.



2014 року стала співзасновницею благодійного фонду «Повернися живим». Вона відповідала за координацію роботи фонду із силовими структурами та з силами та засобами АТО на сході України. У 2015 році Ольга залишила фонд та зосередилася на розслідуваннях порушень у секторі безпеки.



У 2019 році Кабінет міністрів призначив Ольгу Решетилову до складу Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.