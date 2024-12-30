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Правозахисниця Ольга Решетилова стала військовим омбудсменом

30 грудня 2024, 20:00

Правозахисниця Ольга Решетилова стала військовим омбудсменом

Правозахисниця Ольга Решетилова стала військовим омбудсменом

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України із захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

«Ольга — відома, досвідчена та ефективна правозахисниця. Вже багато зробила для розвитку наших державних інституцій, підтримки українців», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українські військові мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав і має відбутися «реальна модернізація управління людьми у Силах оборони України».

Видання NV наводить коротку біографію Решетилової.

Вона журналістка, правозахисниця, координатор Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ).

Була редактором відділу регіональної мережі у соціально-політичній газеті «День» та спеціальним кореспондентом російського ліберального ЗМІ Grani.Ru в Україні.

Також працювала менеджером проєктів Української Гельсінської спілки з прав людини.

2014 року стала співзасновницею благодійного фонду «Повернися живим». Вона відповідала за координацію роботи фонду із силовими структурами та з силами та засобами АТО на сході України. У 2015 році Ольга залишила фонд та зосередилася на розслідуваннях порушень у секторі безпеки.

У 2019 році Кабінет міністрів призначив Ольгу Решетилову до складу Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

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