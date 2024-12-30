Ще 4 вчителі на Донеччині стали підозрюваними у колабораціонізмі

На Донеччині чотирьом колишнім педагогам заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. ч. 3, 5 ст. 111-1 КК України).



У 2022-2023 роках вони продовжили кар'єру на захоплених територіях.



Одна із жінок очолила фейкове управління освіти «адміністрації Горлівка ДНР». Вона організовує участь дітей у всеросійських олімпіадах. Її вже нагородили знаком «почесного вчителя РФ».

Ще дві жінки обійняли посади «заступниці директора школи» та «завідувачки дитсадка» у Маріупольському районі. Вони розробляють методичну документацію та проводять «просвітницьку» роботу з батьками вихованців.

Чоловік — директор школи погоджує участь педколективу у зустрічах із російськими колегами, а дітей — у тренінгах, спрямованих на формування «добровольчих якостей».

Усі четверо перебувають у розшуку.



Раніше було засуджено мешканця Миколаївської області, який після захоплення Снігурівського району підтримав загарбників.



Минулого тижня Державне бюро розслідувань працювало над кримінальними провадженнями шести осіб, які перейшли на бік РФ під час окупації. Так, суди призначили покарання двом людям, завершено розслідування щодо чотирьох осіб, ще двом — повідомлено про підозру.



На Донеччині суд ув'язнив 11 осіб, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Восени цього року українські захисники взяли бойовиків у полон.