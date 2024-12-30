У Запорізькій області знищено штаб окупантів разом з особовим складом — ГУР

У Запоріжжі знищено штаб окупантів з особовим складом. Фото: кадр із відео

Внаслідок чергової операції ГУР та ОСУВ «Таврія» було знищено російський штаб разом з окупантами. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.







Аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб.



У взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ «Таврія» завдали по об’єкту ракетного удару ― штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень.

Раніше стало відомо, що минулої доби армія РФ втратила 2010 солдатів і 44 артилерійські системи.