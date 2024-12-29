Місто Сальськ в Ростовській області РФ атакували дрони

Безпілотники атакували Ростовську область Росії. Ілюстративне фото

У Росії поскаржилися на атаку дронів на Ростовську область. Пошкоджено локомотивне депо у Сальську. Про це заявили губернатор Ростовської області Юрій Слюсар та російські ЗМІ.

«У Сальську в результаті атаки БПЛА зазнали незначних пошкоджень споруди на території локомотивного депо: вибиті шибки. Займання на місці падіння БПЛА відсутнє. За попередніми даними, ніхто із людей не постраждав. На місце виїхали чергові служби», — написав Слюсар.

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Трохи згодом він уточнив, що нібито біля Сальська збито ще один БПЛА. У мережі вже з'явилися кадри прольоту дрону над Сальськом.

Нагадаємо, в ніч проти 19 грудня низка міст Ростовської області зазнала масованої атаки дронами та ракетами. Нібито сили ППО росіян збивали ударні дрони та ракети.