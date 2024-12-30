«ДНР» відмінить коменданську годину на новорічні свята у Донецьку

На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» планує скасувати дію комендантської години. Очільник угруповання Денис Пушили заявив, що рішення вже ухвалено, а сам «указ» буде видано днями.



Скасування комендантської години діятиме 7 днів — з 31 грудня до 7 січня. Водночас Пушилін наголосив, що «заходів безпеки мають дотримуватися», а «правоохоронні органи працюють цілодобово».



Він не уточнив, чи будуть винятки, наприклад, на фронтових територіях, які «ДНР» уже вважає захопленими.



Раніше голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник скасував дію комендантської години на окупованій Луганщині на новорічні та різдвяні свята у районах, де це дозволяє військова cитуація.