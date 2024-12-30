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Морпіхи ЗСУ відбили бронештурм окупантів на Курахівському напрямку

30 грудня 2024, 13:05

Морпіхи ЗСУ відбили бронештурм окупантів на Курахівському напрямку

Штурм бронегрупи РФ на Курахівському напрямку. Фото: кадр з відео Штурм бронегрупи РФ на Курахівському напрямку. Фото: кадр з відео

37-ма окрема бригада морської піхоти відбила черговий м'ясний штурм окупантів РФ на Курахівському напрямку.



На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне.

Поступове просування росіян у Кураховому. Фото: карта DeepState

«В районі Зеленівки на Курахівському справи дещо краще, ніж на всьому напрямку, противник не має успіху, на відміну від Курахового, взяття якого, на жаль, вже питання часу…», — йдеться у телеграм-каналі «Офіцер+».

Нагадаємо, у Запорізькій області знищено штаб окупантів разом з особовим складом.

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